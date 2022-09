x x

SARONNO – E’ tornata in poco dopo le 21,30 l’acqua nella zona di via Valletta dove si è verificato un problema alla rete idrica nel pomeriggio di ieri. Gli operai di Alfa, la società che da gennaio gestisce l’acquedotto al posto dell’ex municipalizzata Saronno Servizi, si sono messi subito all’opera ma sono state necessarie diverse ore di lavoro per riportare la fornitura di acqua in vasche, lavandini e docce.

L’assenza di acqua e la carenza di informazioni ha scatenato molte proteste tra i residenti della zona del quartiere Prealpi e alle porte della Cassina Ferrara. Tante le chiamate alla polizia locale e ai carabinieri per chiedere informazioni sull’entità del problema ma soprattutto sulle possibili tempistiche del ritorno alla normalità.

“Vorre ringraziare i carabinieri che hanno fornito sostegno ed informazioni – scrive un lettore de ilSaronno – peccato non poter dire lo stesso dell’Amministrazione che si è limitata ad una scarna comunicazione su Facebook”. Secondo quanto comunicato ai residenti, in attesa del resoconto dell’accaduto dell’Amministrazione di sarebbe verificato un danneggiamento ad una conduttura dell’acqua nel corso di un altro cantiere nel primo pomeriggio e malgrado il rapido intervento degli operai la fornitura è stata ripristinata solo dopo le 21. La perdita sarebbe avvenuto tra via Valletta e via Verbano.

