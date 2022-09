x x

SARONNO – Molto partecipata l’inaugurazione della mostra l’enciclica Laudato si’ fa pop allestita nel contesto del Festival Terra Mater.

“Abbiamo voluto realizzare questo progetto soprattutto per i ragazzi, volevamo rendere più immediato il messaggio di Papa Francesco – commenta don Armando Cattaneo, ex prevosto della nostra città – conosco Luigi Belicchi da tanto tempo, abbiamo già avuto modo di collaborare ad altri progetti, e sapevo che avrebbe interpretato il mio desiderio al meglio”

“Negli ultimi anni è tornata nei ragazzi una grande passione per il fumetto – continua l’autore Belicchi – per questo ho scelto lo stile dei più conosciuti interpreti della pop art, che si ispira proprio a quel segno grafico. Sono soddisfatto del risultato, e gli slogan proposti da Don Armando sono molto adatti.”

Le opere sono state stampate e sono a disposizione delle scuole affinché vengano affisse nelle aule, così che le parole dell’enciclica possano essere argomento di studio e riflessione.

La bottega Il Sandalo ha deliziato i circa 70 visitatori con un ricchissimo aperitivo, vario e gustoso, realizzato con i prodotti del commercio equo. La mostra resterà aperta fino al 4 ottobre, tutti i giorni dalle ore 15 alle 18.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn