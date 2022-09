x x

INVERUNO – Oggi dalle 15.30 la diretta play by play di Accademia Inveruno-Fbc Saronno, seconda giornata del campionato di Promozione. I biancocelesti di mister Danilo Tricarico alla loro prima trasferta.

Arbitro Francesco Vismara di Lecco, assistenti Daniele Rizzi di Busto Arsizio ed Ergard Flora di Gallarate. Si gioca anche Esperia Lomazzo-Ispra con arbitro Mattia Malerba di Cinisello Balsamo, assistenti Paolo Siciliano di Cinisello Balsamo ed Abdullah Al Noman di Abbiategrasso. Sempre in Promozione l’atteso derby Aurora Cmc Uboldese-Universal Solaro con arbitro Vincenzo Famà di Abbiategrasso, assistenti Spiridione Maresca di Milano e Giuseppe Samuele Amato di Busto Arsizio.

Ma torniamo al match di Inveruno, saronnesi (reduci dall’1-0 sull’Aurora Uboldese) contro una squadra che ha un po’ faticato in questo inizio di annata, domenica scorsa l’Accademia ha perso 5-1 contro la matricola Ispra.

Oggi si gioca allo stadio “Garavaglia” di Inveruno.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

11092022