LOMAZZO – Incidente alle prime ore di oggi, mercoledì 14 settembre, sull’A9 Milano Como al chilometro 26 in direzione nord. La dinamica sarà ricostruita dalla polizia stradale intervenuta sul posto e che ha eseguito tutti i rilievi del caso e ha raccolto le testimonianze delle persone coinvolte.

Acclarato comunque il ribaltamento di una vettura, una Volkswagen, su cui viaggiavano due ventenni. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo che hanno collaborato con il personale sanitario per estrarre le ragazze dall’auto che sono state trasferite all’ospedale Sant’Anna di Como con lievi ferite. Coinvolta una seconda vettura su cui viaggiava un 74enne.

