Città

VARESE – Nei prossimi giorni sono previste chiusure notturne dell’autostrada A8 Milano-Varese e A9 Lainate-Como-Chiasso così da permettere il proseguimento dei lavori di pavimentazione.

In particolare, nella notte di mercoledì 29 novembre, giovedì 30 novembre e venerdì 1 dicembre, dalle 22 alle 5, sull’autostrada A8 Milano-Varese resterà chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in provenienza da Milano, mentre sulla A9 Lainate-Como-Chiasso sarà impossibile prendere il ramo di allacciamento con la Milano-Varese, in provenienza da Como e direzione Milano.

Chiusure anche sullo svincolo di Lainate, in entrata verso Varese sulla A8 Milano-Varese; chiuso anche l’allacciamento della A9 Lainate-Como-Chiasso in provenienza da Milano e in direzione Como/Chiasso. Questi provvedimenti saranno validi dalle 22 alle 5 di mercoledì 29 novembre e giovedì 30 novembre.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione