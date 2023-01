x x

ORIGGIO – La notizia è arrivata nella tarda serata di ieri: malgrado le cure prestate all’ospedale di Legnano non c’è l’ha fatta il 49enne che era al volante dell’Audi che ieri pomeriggio poco dopo le 15 si è scontrata con un camion lungo l’A9 all’altezza di Origgio/Uboldo nei pressi dello svincolo A8.

Lo scontro è avvenuto in direzione Milano: cause e dinamica saranno chiarite dagli uomini della polizia stradale intervenuta sul posto. I primi soccorritori arrivati sul posto, i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno e il personale della Croce Azzurra di Caronno e della Croce rossa di Saronno, hanno trovato la vettura, un’Audi A7, schiacciata contro il mezzo pesante. I pompieri hanno estratto il conducente, mediante l’utilizzo di cesoia/divaricatore. Le sue condizioni sono pare subito gravi anche al personale dell’elisoccorso che ha raggiunto gli equipaggi delle ambulanze. Il 49enne è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Legnano con molti traumi: nel corso del pomeriggio le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate e non ce l’ha fatta. Se l’è cavato con ferite lievi, invece, il conducente del camion portato all’ospedale di Saronno in codice verde.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: l’autostrada è rimasta chiusa in direzione Milano per permettere le operazioni di soccorso e di ripristino della sede stradale. Solo alle 16,20 è stata riaperta la circolazione inizialmente con solo una corsia.

Un incidente mortale che arriva a poche ore di distanza da quello che lo scorso 18 gennaio ha provocato, nel tratto di Legnano la morte di un 54enne.

