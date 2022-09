x x

SARONNO – La decisione dell’Amministrazione civica, un paio di anni fa, di cancellare la partenza da Saronno della Tre Valli Varesina, gara ciclistica professionistica notissima fra gli appassionati, continua a fare discutere in città. E intanto proprio ieri è stata ufficialmente presentata l’edizione 2022, anche in questo caso senza partenza (e passaggio) da Saronno, com’era invece diventata una abitudine qualche anno fa.

A Varese si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della 101′ edizione della Tre Valli Varesine: “E’ l’evento sportivo che da oltre un secolo porta il ciclismovaresino e Varese a ricoprire un ruolo da protagonista nel mondo, della gran fondo, la Gravel experience e della Tre Valli women’s race – ricorda Francesca Brianza, vicepresidente del consiglio regionale della Lombardia e presente alla conferenza stampa – Complimenti a Renzo Oldani e alla Società Ciclistica Alfredo Binda per portare avanti con grande cura e passione questi attesissimi appuntamenti!

(foto di gruppo alla conferenza stampa di presentazione della Tre Valli a Varese)

