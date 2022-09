x x

SARONNO – “Conosco la passione per il teatro dei due abbonati e sottoscrittori della lettera protocollata in data 19 luglio e l’abnegazione che il presidente Masciadri ha espresso durante il suo mandato. Capisco, conoscendo il regolamento attuale, le difficoltà legate all’impossibilità nel rinnovo della delega all’attuale presidente ma condivido l’appello di Enrico Cantù, main sponsor del Teatro Giuditta Pasta prima e l’accurato appello che si legge nel testo, dopo.”.

Inizia così la nota del coordinatore di Forza Italia ed ex assessore Maria Assunta Miglino in merito all’appello degli spettatori del teatro Pasta protocollato nel mese di luglio.

Miglino pone l’accento sulla mancanza di risposta dall’Amministrazione: “Ritengo inoltre che legittimo sia l’appello e incomprensibile l’assenza di una risposta. Il Sindaco è il sindaco di tutti i saronnesi e del territorio saronnese che converge sul nostro teatro e anche di tutti coloro che non l’hanno votato ma che ciononostante amano il teatro e ne hanno apprezzato la gestione anche in questi difficili anni di pandemia. Auspico, allora, che si possa avere una risposta in tempi brevi e soprattutto che, cercando una soluzione tecnica, possa essere accolta l’istanza motivata, come si legge, e promossa con tanto ardore. Mi auguro, infine, che le leggi della politica si possano superare in nome del buon senso e del bene comune”.

