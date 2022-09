x x

Palazzo Visconti: il progetto dell’Amministrazione, in attesa dei fondi regionali, con anfiteatro e lounge

Dopo il main sponsor anche gli spettatori si mobilitano per Masciadri. Lettera al Comune che non risponde.

Ritorno a scuola con la conduttrice Metis Di Meo per i piccoli del Villaggio Sos di Saronno.

Rimessa a nuova con l’intervento di un collaboratore comunale la “palla” di Saronno.

Brillante operazione della polizia locale di Cislago che recupera auto rubata.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn