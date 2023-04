x x

SARONNO – “La posizione di Forza Italia è convintamente nel centrodestra all’opposizione. Non è la stampella di questa maggioranza. Il voto espresso dal consigliere Agostino De Marco è ascrivibile a sua decisione del tutto personale e non in linea con quanto espresso anche nell’ultima riunione del partito tenutasi in data 3 aprile”.

Sono le parole del segretario cittadino Maria Assunta Miglino in merito all’elezione, avvenuta ieri sera, di Marta Gilli come presidente della commissione di revisione del Pgt con il voto di Forza Italia.

QUI LA RICOSTRUZIONE DELLA VOTAZIONE DE ILSARONNO

