SARONNO – “Guardare chi sta peggio per dire che stiamo meglio: questa la nuova tecnica di comunicazione del sindaco Augusto Airoldi che dopo aver descritto una città che non esiste nel penultimo consiglio comunale, nell’ultimo incontro con i cittadini racconta che le città e i paesi vicini stanno peggio di noi. Quasi a dire “quanto siamo fortunati!”

Sì, fortunati perché se è così vuol dire che gli altri vivono nel far west o forse che molti scippi e aggressioni ormai a Saronno non vengono più denunciati”.

Inizia così la nota firmata dai segretari del centrodestra saronnesi, ossia Maria Assunta Miglino (Fi), Gianpietro Guaglianone (FdI) e Angelo Veronesi (Lega), che partono dalle dichiarazioni del primo cittadino in tema di sicurezza.

“Affermare che la Stazione è più sorvegliata e sicura vuol dire che davvero il sindaco Airoldi nonché assessore alla sicurezza, non è mai arrivato a Saronno nel pomeriggio inoltrato. Significa mettere la testa nella sabbia e non voler sentire quanti vivono ogni giorno sulla propria pelle il senso di insicurezza che si trasforma in tangibile paura.

Poi il sindaco va avanti nella descrizione della città e parla di droni, dimenticando come fa sempre, di dire che erano stati voluti dal sindaco Fagioli. Parla poi di mobilitazioni di interforze a presidio delle Ferroviarie Nord, della sicurezza che potremmo godere organizzando il parking day con i tavolini su cui si può giocare a carte… in piazza degli Alpini.

Dimentica di dire che ogni giorno si segnalano liti tra stranieri con bottiglie di vetro, bivacchi di chi non ha fissa dimora, scorribande notturne e finanche lanci di macete in piazza Libertà.

Forse il sindaco non viene informato e evidentemente non passa in Corso Italia se non quando, in forma solenne, inaugura panchine inclusive o si reca nei negozi ad ascoltare suggerimenti che probabilmente non metterà in pratica.

Infine, il sindaco Airoldi dichiara che riceve spesso chiamate di chi si congratula con lui.

Forse che chi invece ha deciso di non venire a far shopping in città perché non la ritiene più sicura e attrattiva o chi ha deciso di andar via da Saronno o chi ha paura a uscire la sera o a prendere il treno non lo chiama perché non ha il suo numero?

Vorremmo invitare il signor Sindaco a prendere atto realmente della situazione cominciando ad ascoltare, senza negare o sminuire, anche i concittadini che parlano con noi e ci raccontano una città completamente diversa da quella che lui ha nella testa. Vorremmo realmente che fosse il Sindaco di tutti, che fosse più vicino ai cittadini, scendendo in strada qualche volta in più, riconoscendo le difficoltà e proponendo un vero e proprio piano per la sicurezza che sia

un vero e proprio piano di contrasto alla paura e che sconfigga la delusione. Un piano che ci porti realmente a vivere nella città che lui ha nella testa.

