SARONNO – A partire dal pomeriggio di oggi 16 settembre sono attese condizioni favorevoli all’innesco di temporali con precipitazioni che, localmente, potrebbero risultare intense. Lo comunica il servizio meteorologico di Regione Lombardia.

Le zone più a rischio risultano essere quelle prealpine e di Pianura centrorientali, con possibile il coinvolgimento, ma con minore probabilità, delle restanti zone di pianura. I maggiori accumuli di pioggia sono attesi tra il pomeriggio di oggi e le prime ore dopo la mezzanotte, anche se i fenomeni tenderanno a proseguire fino alle prime ore della giornata di domani 17 settembre. Si segnala la possibilità di qualche isolato rovescio ancora fino al pomeriggio sulle Prealpi bergamasche e bresciane e sulle aree di pianura limitrofe. Dal tardo pomeriggio di oggi si prevedono, inoltre, rinforzi di vento da est sulla pianura ad iniziare da Basso Garda e Mantovano, in estensione verso ovest fino a raggiungere il Pavese e a tratti il Milanese, con raffiche fino a 50 chilometri orari. in serata saranno possibili ulteriori rinforzi da nord sulla fascia alpina di confine e sulle zone di nord-ovest. Dalla notte sono previsti venti in rinforzo da nord in montagna sulla fascia alpina fino a forti su creste e valichi. Ulteriori rinforzi sono attesi in estensione dalla mattinata di domani alle zone occidentali fino alle quote di pianura e fondovalle, con velocità medie tra 40 chilometri orari e raffiche fino a 60 chilometri orari con punte locali fino a 70 chilometri orari.

