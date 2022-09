x x

VARESE – Ieri alle 16 a Mesenzana nel Varesotto lungo la strada statale SS 394, per cause in corso di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo, una Volkswagen, finendo contro il guard rail e ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Luino con un’autopompa. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti. A restare ferita, non gravemente, una persona di 48 anni, trasportata in ospedale a Luino dall’ambulanza. I carabinieri hanno subito avviato accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro.

(foto: l’auto incidentata ed i vigili del fuoco intervenuti sul posto)

16092022