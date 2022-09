x x

ROVELLASCA – Cade dalla bicicletta e finisce all’ospedale: è successo questa mattina alle 7.15 in via Como a Rovellasca. Il malcapitato è stato soccorso prima dai passanti e poi da una ambulanza della Croce azzurra rovellaschese, fatta intervenire sul posto. Il ferito, di 25 anni, è stato medicato direttamente sull’autolettiga e non si è rivelato necessario il trasporto in ospedale, non ha infatti riportato gravi contusioni.

A Lomazzo intervento dell’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago, invece, alle 8.50 in un plesso aziendale di via del Seprio, per un malore. E’ stato soccorso un ragazzo di 26 anni, trasportato con l’autolettiga all’ospedale di Saronno, le sue condizioni non sono comunque apparse preoccupanti.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

16092022