SARONNO – Si perfezionano gli allestimenti per le mostre della diciassettesima edizione della manifestazione fotografica Saronno Fotofestival, organizzata dal Gruppo Fotografico Agorà Saronno (GFAS), (ex) Gruppo Fotoamatori Saronnesi. l’appuntamento è come tradizione in diverse location dal 17 al 25 settembre. L’evento ha il patrocinio del Comune di Saronno, la collaborazione della Fondazione Casa di Marta, de Il Chiostro Arte Contemporanea, del Centro Studi e Museo dell’Illustrazione e il contributo come media partner de ilSaronno e di Radiorizzonti in Blu.

L’inaugurazione è prevista domani sabato 17 settembre alle 16 in Sala Nevera a Casa Morandi con l’apertura della mostra collettiva Landing. Sarà possibile votare l’immagine preferita della mostra con un contest organizzato con ilSaronno. Ogni immagine avrà un codice numerico ed ogni visitatore potrà esprime fino ad un massimo di tre preferenze. La fotografia che riceverà il maggior gradimento diventerà fino a Natale la copertina della home del sito e della pagina Facebook del GFAS.

Le altre mostre saranno proposte a Il Chiostro Arte Contemporanea in viale Santuario dove ci sarà “Il nero incontra il bianco – dittici” di Emanuela Baccichetti e “Prima e dopo il vento” di Fabio Malacarne. Sono le due mostre premiate durante la lettura portfolio tenutasi nella scorsa edizione del Saronno Fotofestival. Al Chiostro Arte Contemporanea sarà contemporaneamente esposta la mostra “Incontro con la terra” di Anna Villa (menzione speciale in occasione della sesta edizione di Coffebreak Museum). Al Centro Studi e Museo dell’Illustrazione in via Caduti della Liberazione 25 spazio a “Oxygene il respito della terra” di Valentina Carrera. Nell’ambito dell’evento è prevista anche una conferenza sabato 24 settembre alle 21 a Casa di Marta in via Petrarca 1 dal titolo “A un primo sguardo” A cura di Stefano Natrella

L’ingresso è libero a tutte le mostre e agli eventi.

