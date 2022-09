x x

SARONNO – Durante il 17° Saronno Fotofestival, che si svolgerà a Saronno dal 17 al 25 settembre gli organizzatori ossia Gruppo Fotografico Agorà Saronno (GFAS), (ex Gruppo Fotoamatori Saronnesi) propone un contest con ilSaronno.

Per tutta la durata della mostra sarà possibile votare la propria immagine preferita della mostra collettiva “Landing” di AA.VV. del gruppo, esposta in Casa Morandi a Sala Nevera, viale Santuario 2.

Ogni immagine avrà un codice numerico ed ogni visitatore potrà esprimere fino ad un massimo di tre preferenze.

La fotografia che riceverà il maggior gradimento diventerà fino a Natale la copertina della home del sito e della pagina Facebook del Gfas.

“La collaborazione con il Gfas – spiega la direttrice Sara Giudici – è iniziata l’anno scorso ed è stata da subito molto produttiva e positiva. Siamo quindi contanti di proporre con loro questo contest che permette ai visitatori della mostra, alla lettori de ilSarono e quindi alla comunità saronnese di essere ancora più protagonista del mondo del Gruppo Fotografico Agorà Saronno e quindi di un tassello importante della società civile e della cultura cittadina”.

“E’ un modo – rimarca il Gfas – per permettere a tutti di partecipare al “cambiamento” del Gruppo che si presenta al pubblico con un nuovo nome. E’ anche un’occasione per entrare a far parte dell’Agorà, scegliendo l’immagine che più rappresenta il pensiero contemporaneo del nuovo corso”.

Si potrà votare inviando una mail a [email protected] o un whatsapp a 39 3202734048

Ci saranno nella sala espositiva delle locandine con il numero di telefono, la mail e il qrcode per votare.

(una passata edizione delle kermesse)

