SARONNO – E’ il trittico di Gabriella Alberio il vincitore del contest organizzato dal Gruppo Fotografico Agorà Saronno in occasione dell’annuale appuntamento con il Fotofestival.

Il sodalizio ha deciso, in collaborazione con ilSaronno mediapartner dell’evento, di organizzare un momento di condivisione e coinvolgimento della città e dei partecipanti alla mostra fotografica collettiva “Landing”.

Con QR code, whatsapp e mail è stato chiesto ai visitatori di scegliere lo scatto che farà da copertina agli spazi in Rete del Gruppo fotografico recentemente rinnovati. I voti pervenuti che hanno superato quota 160, hanno premiato lo scatto di Gabriella Alberio che è stato il più votato dal pubblico.

“Congratulazioni a Gabriella – concludono gli organizzatori – la sua fotografia diventerà fino a Natale la copertina della home del sito e della pagina Facebook del Gfas”.

Bilancio più che positivo dunque per il contest una novità per la città, il gruppo e anche ilSaronno: “Ringraziamo il Gruppo fotografico Agorà Saronno – conclude la direttrice de ilSaronno Sara Giudici – per aver scelto questa nuova modalità di vivere con i propri visitatori un evento espositivo ma anche per condividere le scelte relative ai propri spazi virtuali. Un plauso anche per la grande cura nell’allestimento che sicuramente ha contribuito alla buona riuscita del contest”.

