SARONNO – Con una nota l’Amministrazione comunale rende nota l’attività realizzata dal comando di polizia locale negli ultimi giorni.

Ecco il testo integrale

Lo scorso fine settimana la polizia locale ha effettuato diversi controlli sul rispetto dei limiti di velocità (5o km/h) in centro abitato. Gli agenti hanno operato utilizzando il telelaser in dotazione: i controlli hanno interessato il transito veicolare lungo le vie Milano, Marconi, Bergamo, Piave, in direzione centro città e sono stati effettuati nel pomeriggio dei giorni indicati. Sono stati redatti 7 verbali, contestati nell’immediatezza ai trasgressori, per violazione dell’art. 142 CdS (superamento dei limiti di velocità).

(foto archivio)

