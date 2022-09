x x

ORIGGIO / CERIANO LAGHETTO – Oggi alle 13.30 sull’autostrada A8 in direzione Milano ed in territorio di Origgio, nei pressi dello svincolo per la A9 lo scontro fra due automobili. Un ragazzo di 28 anni ha avuto bisogno di cure ed è stato trasportato da una ambulanza della Croce rossa di Saronno in ospedale, non è apparso in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi del sinistro, anche una pattuglia della polizia stradale.

Sempre a Origgio in via per Caronno durante la notte alle 4.45 intervento dell’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella per soccorrere una 27enne che stava male: le è stata diagnosticata una intossicazione etilica ed è stata trasportata all’ospedale di Saronno, in condizioni comunque non preoccupanti.

A Ceriano Laghetto oggi alle 6.15 in via Cavour tamponamento fra due automobili, un 21enne è rimasto lievemente contuso ed è stato trasportato da una ambulanza della Croce viola all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicato.

