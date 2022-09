x x

LOMAZZO – Incendio nei campi alla periferia cittadina. Oggi, sabato 17 settembre, i vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo e Appiano Gentile sono intervenuti alle 16.50 in un area agricola tra via del Seprio angolo via del Fossato. La chiamata al numero unico delle emergenze è arrivato da alcuni automobilisti che stavano percorrendo A9 oltre che da alcuni residenti di Lomazzo e Cirimido. L’incendio in corso nel campo di grano, infatti, era così adiacente l’autostrada che causava rallentamenti del traffico a causa del fumo.

Tre le squadre di vigili del fuoco intervenuti sul posto che hanno lavorato alacremente domando le fiamme. Proprio l’impegno dei vigili del fuoco ha contenuto la zona bruciata a circa 600 metri quadrati.

