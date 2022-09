x x

CISLAGO – Ancora una vittoria per Elisa Ferrazzano la cislaghese che con le compagne di liceo (riunite nel team Tre e un quarto per ricordare l’amica Giulia) da martedì è protagonista del quiz Reazione a catena il programma di Marco Liorni in onda in orario preserale su Raiuno.

Nella puntata di oggi, sabato 17 settembre, le tre amiche che hanno frequentato insieme il liceo di Tradate hanno superato la squadra “Mascalzone latino” accumulando un montepremi di 148 mila euro. Con Letizia Bianchini di Venegono Inferiore e Carolina Iadanza di Lonate Ceppino, Elisa ha affrontato la catena finale e chiedendo tre indizi ha indovinato la parola finale compenso con gli indizi cambio e taglia.

Un montepremi decisamente più alto rispetto ai poco più di 500 euro di ieri sera e al nulla di fatto di giovedì sera. Non sono comunque mancate le soddisfazioni economiche in quest’avventura ad esempio coi 60 mila euro di mercoledì sera e persino dei 1.100 del debutto.

