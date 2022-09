x x

SARONNO – “Ieri, durante il park(ing) Day in piazza De Gasperi, tanti passanti casuali o richiamati dalla notizia, hanno vissuto i nostri spazi alternativi, dove, per una volta, non c’ erano automobili”.

Inizia così il bilancio tracciato da Sara Battistini, una delle protagonisti del Parking day saronnese.

Abbiamo colorato uno degli angoli più abbandonato e sporco della piazza con una farfalla di stracci e con lavori inusuali all’uncinetto, diversi dai “centrini” che per decenni hanno tenuto le donne chiuse in casa; creato un salottino dove dedicarsi provocatoriamente ad attività inutili come pettinare le bambole, menare il can per l’aia o svuotare il mare; infine proposto una piccola ma efficace mostra che ripercorre la storia di Piazza De Gasperi, che negli anni Settanta ebbe l’ occasione di diventare, come si dice, il salotto della città, ma che invece, per appettiti immobiliari e scarsissima lungimiranza urbanistica e sociale, divenne un parcheggio, una colata di cemento, il “retro” del centro.

Quest’ ultima merita senz’ altro altre occasioni per poter essere vista dai saronnesi. Le occasioni di incontro sono sempre positive e abbiamo ascoltato tante persone grate di poter vedere un angolo diverso, abbellito, di poter chiaccherare. Molti ci hanno confermato che la piazza è vitale come spazio di gioco per i bambini e di verde. Da questo punto di vista è tutto ancora molto, molto migliorabile, seppur nelle difficoltà oggettive di metter mano a uno spazio cosi costruito e organizzato.

La comunicazione e il coinvolgimento sono indispensabili per l’ efficacia delle iniziative: una maggiore pubblicizzazione e il coinvolgimento di chi vive e lavora in questa piazza saranno imprescindibili per un Parking Day 2023 o una 2 giorni che veda Piazza De Gasperi trasformata, finalmente, in qualcosa di diverso”.

