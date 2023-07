x x

SARONNO – Saranno 18 gli stalli di parcheggio che per un giorno verranno affidati alle mani dei Saronnesi per riconquistare spazi creativi ed essere protagonisti di idee per rendere più vivibile la città.

E’ il Parking Day 2023, che si terrà domenica 17 settembre e che moltiplica, per decisione della Giunta deliberata settimana scorsa in risposta anche alla richiesta di molti saronnesi, gli spazi già messi a disposizione in piazzale De Gasperi per il primo Parking Day di Saronno nel settembre 2022.

La seconda edizione Saronnese di questo evento globale avrà luogo nel tratto di via Concordia che costeggia il Parco degli Alpini, scelta già condivisa con ottime reazioni nell’incontro di quartiere Prealpi delle scorse settimane all’interno del percorso “Noi Partecipiamo”.

ll Parking day celebra lo spazio pubblico, mettendo in forte evidenza la quantità di spazi occupati dalle auto nelle nostre città e quindi l’importanza della riappropriazione da parte dei cittadini, inserendosi perfettamente nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, che quest’anno avrà luogo tra il 16 e il 22 settembre. Per questo tutti i cittadini e le associazioni che volessero reinventare per 12 ore, dalle 8 alle 20 di domenica 17 settembre, uno dei 18 parcheggi di via Concordia, trasformandoli in spazi temporanei di socialità, arte, sport, ecc., potranno candidarsi alla manifestazione di interesse avviata dall’Amministrazione, descrivendo la proposta ideata e come intendono realizzarla.

Non essendo una gara a punteggio, nel caso in cui le manifestazioni di interesse fossero inferiori al numero degli stalli disponibili, l’Amministrazione potrà invitare i partecipanti ad allestire più stalli; qualora invece le candidature superassero il numero degli stalli disponibili, l’Amministrazione sorteggerà i 18 partecipanti ammessi tra tutte le proposte ricevute. E’ possibile inviare le proposte entro le 12 del 21 luglio 2023 all’indirizzo di posta certificata [email protected] oppure consegnarle direttamente a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Saronno. All’indirizzo https://www.comune.saronno.va.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=20480

è pubblicato il testo dell’avviso completo degli allegati necessari.

(foto: un’immagine della precedente edizione)

