SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale in merito al primo Parking day di Saronno

Park(ing) day è un evento globale, lanciato nel 2005, che si svolge in alcune città, in tutto il mondo, il terzo venerdì di settembre e quest’anno è programmato per venerdì 16 settembre, in contemporanea con l’avvio della “Settimana Europea della Mobilità Sostenibile”. Il Park(ing) Day celebra lo spazio pubblico e mette in evidenza la quantità di superfici comuni dedicate alla sosta delle auto.

“Il Park(ing) day consente ai partecipanti (cittadini o associazioni) – afferma l’assessore alla Rigenerazione Urbana Alessandro Merlotti – di creare, ad esempio, mini-parchi temporanei negli stalli di sosta, incoraggiando le persone a ripensare la quantità di spazio dedicato alle auto nelle città. Gli stalli potranno contenere per quel giorno al posto dei parcheggi anche giochi, attività e un’ampia varietà di elementi di design. In questo modo si potrà godere dello spazio in modo confortevole e sicuro, non vi potranno avere luogo attività commerciali o pubblicitarie e sarà vietata qualsiasi somministrazione di alimenti e bevande.



Il Comune di Saronno parteciperà all’evento “Park(ing) day” 2022 (https://www.myparkingday.org). Con la delibera dedicata a questo, nell’intento di promuovere il ruolo attrattivo del centro urbano di Saronno, in funzione del miglioramento della vivibilità, della fruibilità e della accessibilità degli spazi urbani, la Giunta ha approvato ieri l’avviso che sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito web comunale.

Sono stati individuati, facendo seguito agli spunti condivisi nell’incontro della Giunta con i cittadini dello scorso 21 maggio, sei stalli di sosta in Piazza De Gasperi. Il termine per la presentazione delle proposte di partecipazione è fissato per venerdì 8 luglio.

