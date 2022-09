x x

SOLARO – Il vento che stamattina, sabato 17 settembre, ha spazzato le Groane e il Saronnese ha provato qualche problema a Solaro. Inva Cavour intorno alle 10 sono stati abbattuti dal vento i cartelloni posizionati nel parcheggio del cimitero per la campagna elettorale per le elezioni politiche in programma il 25 settembre.

Il vento, che ha raggiunto i 26 chilometri all’ora, ha fatto rovesciato i cartelloni che sono finiti su diverse auto in sosta. Alcuni automobilisti hanno dato l’allarme che ha fatto accorrere sul posto la polizia locale cittadina che si è occupata di mettere in sicurezza i cartelloni oltre di rivelare eventuali danni.

Come riporta il sito 3BMeteo le previsioni per oggi a Solaro parlano di “cieli molto nuvolosi al mattino. rasserena rapidamente dal pomeriggio, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 15°C. I venti proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: vento”

Per le foto si ringrazia il nostro lettore Sandro

