BUSTO ARSIZIO – Una partita avvincente quella disputata a Busto Arsizio nel primo pomeriggio di questa prima domenica di maggio tra i padroni di casa della Borsanese, ormai costretti a giocare i playout, e la Pro Juventute.

L’equilibrio iniziale viene frantumato dopo solamente 10 minuti dal fischio d’inizio del direttore di gara, ruolo ricoperto quest’oggi da Matilde Barlocco, con la rete di Regalati che porta così in vantaggio la squadra ospite. Il risultato rimane tale fino alla seconda metà del secondo tempo regolamentare quando Meloni, entrato in campo al 62’ al posto del marcatore della prima rete, insacca il pallone in porta e raddoppia il risultato firmando l’ultima rete stagionale della Pro Juventute e chiudendo la partita per 0-2.

Si concludono, dunque, con una vittoria gli ultimi 90 minuti stagionali della Pro Juve che ottiene così altri tre punti grazie ai quali conclude la stagione 2022-2023 all’ottavo posto in classifica con 39 punti. Il risultato è diverso invece per la Borsanese che trova la 22 sconfitta stagionale e conclude il campionato al penultimo posto a soli 14 punti, motivo per il quale nelle prossime settimane sarà costretto a giocare i playout nella speranza di non essere costretto alla retrocessione in terza categoria.

Aldo Falgares

US BORSANESE – ASD PRO JUVENTUTE 0-2

Us BORSANESE: Guerrini, Vanoli, Raimondi, Loviglio, De Bernardi, Pastanella, Farimal, Trezzi, Sculco, Leone, Candiani Al. A disposizione: Canavesi, Brogioli, Candiani An, Mastrangelo. All: Giudici.

Asd PRO JUVENTUTE: Caruana (1′ st Camillo), Soldi, Panaia, Ceriani, Geron, Reda M, Anafllouss (16′ st Crespi), Venegoni, Colombo (34′ st Bergomi), Secchieri (43′ st Bienati), Regalati (17′ st Meloni). A disposizione: Reda S, Falcone. All: Casati.