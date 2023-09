ORIGGIO – Una partita molto combattuta e aperta fino all’ultimo minuto quella disputata quest’oggi nel campo di Origgio tra Airoldi e Borsanese in occasione della seconda giornata del girone B della seconda categoria di Varese.

Prima metà dei primi 45 minuti regolamentari nella quale gli ospiti riescono ad avere la meglio in campo non riuscendo però a trovare la rete che sblocca la partita visto un clamoroso palo su punizione e una parata superba dell’estremo difensore di casa che negano il goal del vantaggio. Nel finale del primo tempo l’Airoldi si riprende e riesce a far girare meglio il pallone in campo trovando anche la rete del vantaggio che però viene subito dopo annullata per sospetto fuorigioco.

Secondo tempo molto simile al primo nel quale entrambe le squadre si studiano a vicenda e combattono in mezzo al campo ma in cui i padroni di casa, con la rete di testa di Ceriani su calcio d’angolo dopo l’uscita sbagliata del portiere ospite, riescono a trovare il goal del vantaggio che determinerà poi la vittoria.

L’Airoldi vince, dunque, per 1-0 una partita non semplice, combattuta in ogni area del campo grazie anche ad un’ottima prestazione dell’intero reparto difensivo, grazie alla quale guadagna tre punti e si porta al momentaneo terzo posto della classifica a parimerito con Borsanese, Lonate Pozzolo e Azalee Gallarate e Busto 81 alle quali però manca da giocare una partita.