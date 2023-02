Calcio 2′ cat. X, vittoria di misura del Cistellum sulla Borsanese

CISLAGO- Nella 18′ giornata del campionato di Seconda Categoria, nel Girone X, il Cistellum 2016 ospita sul proprio campo la Borsanese in un match bloccato, con poche occasioni, ma vinto dalla squadra di casa per 1 a 0.



Nel primo tempo le due squadre affrontano una prima fase di palleggio e studio della formazione avversaria. Non ci sono occasioni da rete, il Cistellum attacca timidamente contro un’ordinata Borsanese che non concede spazi in difesa.

Nella seconda frazione di gioco la squadra di Mister Giussani prova ad alzare i ritmi e al 55′ sblocca il match con Simone che stacca di testa su un cross perfetto di Pusceddu e sul quale il portiere Guerrini non può nulla. Il Cistellum continua a spingere alla ricerca del doppio vantaggio e al 71′ ci va ad un passo con Lobianco che crossa per Costanzo che in tuffo non trova lo specchio della porta. La Borsanese prova timidamente a farsi vedere dalle parti di D’Auria, ma la difesa di casa respinge gli attacchi degli ospiti. All’89’ Guerrini compie un miracolo su Puggioni mandato a tu per tu con il portiere da Costanzo. Arriva il triplice fischio dell’arbitro e il match termina 1 a 0 per il Cistellum.



Con questa vittoria la squadra di Mister Giussani sale a 41 punti in terza posizione e si porta a -4 dalla vetta della classifica. La Borsanese, invece, rimane ferma a 5 punti in coda alla classifica del Girone X.



Cistellum 2016-Borsanese 1-0

CISTELLUM 2016: D’Auria, Roma, Hati (33′ s.t. Costanzo Z.), Moiana, Simone, Pusceddu (23′ s.t. Massaro), Cozzi (40′ s.t. Iovine), Ciccone, Lobianco (33′ s.t. Piccolo), Costanzo A., Marazzi (15′ s.t. Puggioni). A disp: Naccari, Sassi, Radice, Massaro.

ALL: Giussani.

BORSANESE: Guerrini, Brogioli, Raimondi, Farimal, Colombo, Pastanella, Fruttarol (33′ s.t. Candiani), Trezzi (20′ s.t. Devita), Leone, Desperati (23′ s.t. Ndjouro), De Bernardi. A disp: Loviglio, Vanoli, Paparazzo, Mastrangelo, Sculco, Ceriani.

ALL: Giudici.

Condividi con WhatsApp

Facebook

Telegram

Twitter