CARONNO PERTUSELLA – Primo punto in campionato per la Caronnese, che ferma la corsa della Casatese. 1-1 il punteggio finale, al gol di Quaggio per gli ospiti, replica Duguet coi due gol segnati in avvio dei due tempi.

Simone Moretti lancia dal primo minuto Tunesi da mezzala e Vai al centro dell’attacco al posto di Achenza e Gaeta. Ma è la Casatese, pur priva di Isella, a partire meglio e trovare il gol dopo sei minuti di gioco: cross dalla sinistra di Sala e girata di testa vincente di Quaggio, col pallone che va in rete sul secondo palo. La Caronnese prova a reagire, ma i tiri di Vai e Vingiano sono sballati, mentre serve l’intervento di Videkon per sventare la minaccia su Vai. Dal corner seguente, tiro a colpo sicuro di Duguet da buona posizione, ma il pallone va a lato. Più pericoloso Sala, con Paloschi che in qualche modo sventa la minaccia sul numero 11, mentre sul finire di frazione Duguet viene fermato in offside quantomeno dubbio.

Ripresa e subito reazione da parte della Caronnese: i rossoblù battono velocemente una punizione, Austoni pesca Duguet nel cuore dell’area di rigore per la girata vincente che vale il pareggio. Equilibrio che regna fino all’ultimo minuto in un secondo tempo che vede l’ottima parata di Paloschi su Sala, mentre la Caronnese ha la chance più ghiotta con la ripartenza imbastita da Duguet e chiusa con il diagonale di Austoni che finisce a lato di un nulla. E per la Caronnese arriva il primo punto della stagione.

CARONNESE-CASATESE 1-1

CARONNESE (4-3-3): Paloschi; Pandini, Galletti, Alushaj, Cosentino; Gini, Vingiano, Tunesi (35’ st Achenza); Duguet (24’ st Agello), Vai (39’ st Gaeta), Austoni (44’ st Giardino). A disp.: Angelina, Cattaneo, Dipalma, Dragone, Cretti, Giaridno, Gaeta, Achenza, Agello. All.: Moretti.

CASATESE (4-2-3-1): Picarelli; Scipione, Videkon, Pirola, Tocci; Romano, Sassella; Comberiati (18’ st Stefanoni), Sala (35’ st Fognini), Pontiggia (27’ st Citterio); Quaggio. A disp.: Zanoli, Gulinelli, Silba, Costanzo, Fognini, Ciuffini, Stefanoni, Citterio, Saracino. All.: Commisso.

ARBITRO: Guerra di Venosa.

MARCATORI: pt 6’ Quaggio; st 4’ Duguet.

NOTE: giornata soleggiata, terreno in erba sintetica. Spettatori 300 circa. Ammoniti: Romano, Pirola, Alushaj, Vingiano. Angoli 6-3. Recupero 1’, 4’.

