Primo piano

SOLBIATE ARNO- Confermate le voci che circolavano negli ambienti dell’Eccellenza, Danilo Tricarico è ufficialmente il nuovo allenatore della Solbiatese.

Dopo due stagioni di successo con l’FBC Saronno, Tricarico accoglie la sfida dei colori neroazzurri della Solbiatese, con l’obiettivo di riportare il club varesotto in Serie D. Durante la sua esperienza a Saronno, Tricarico ha dimostrato notevole competenza, conducendo la squadra alla conquista dell’Eccellenza e mantenendo un alto livello nella nuova categoria. Tricarico si è distinto per la grande capacità di esprimere un ottimo gioco con gli amaretti e cercherà di ripresentare queste caratteristiche anche a Solbiate.

La Solbiatese, fiduciosa nelle capacità di Tricarico, punta a costruire su questa base solida per raggiungere traguardi ambiziosi nella prossima stagione.

Il comunicato della Solbiatese

Danilo Tricarico è ufficialmente il nuovo allenatore della Solbiatese. Classe ‘82, Tricarico ha alle spalle già grande esperienza in panchina. Nelle ultime due stagioni all’FBC Saronno 1910, dopo aver dominato il campionato di Promozione nel 2022/23, ha concluso l’annata del ritorno in Eccellenza al decimo posto. In precedenza alla Casatese, dove ha vinto coppa regionale e campionato di Eccellenza, prima di centrare anche i playoff di Serie D.

La società ha grande fiducia nel mister e ha già cominciato a muoversi per mettergli a disposizione una rosa ampia e competitiva.

E allora benvenuto mister Tricarico, divertiamoci insieme!

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti