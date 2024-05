iltra2

VENEGONO SUPERIORE – La società Varesina (serie D) “è lieta di annunciare di aver trovato un accordo su base triennale con Damiano Micheli, che continuerà a ricoprire il ruolo di direttore sportivo”. Lo annuncia con una nota il club sportivo di Venegono Superiore.

Dopo il lavoro delle ultime stagioni siamo certi che Damiano abbia qualità e competenze per proseguire sulla strada tracciata. L’accordo triennale è stato fortemente voluto da entrambe le parti per continuare la costruzione di un percorso che ci possa portare verso il sogno del professionismo che abbiamo accarezzato in questa stagione.

“Damiano ha dimostrato in questi anni una grande conoscenza del mercato, una forte connessione con il nostro ambiente ed allineamento al progetto societario. Siamo certi che possa lavorare per costruire nei prossimi 3 anni un progetto vincente e duraturo.” Queste le parole della proprietà. Auguriamo a Damiano un buon lavoro e un futuro ricco di successi e soddisfazioni.

