CANTÙ- Questa sera alle ore 20.30 allo stadio comunale di via Giovanni XXIII di Cantù, si giocherà il ritorno della finale playout degli allievi Under 17, Cantù San Paolo-Fbc Saronno.

I biancocelesti nella partita d’andata, giocata a Lazzate, avevano ottenuto la vittoria per 5 a 3 sugli avversari. L’Fbc Saronno, per rimanere nella categoria regionale ed ottenere la salvezza, può perdere fino ad un goal di scarto. La partita verrà giocata a porte chiuse per la decisione del giudice sportivo, a causa di un precedente incontro il Castello di Cantù nella stessa categoria.

(foto Andrea Elli)

