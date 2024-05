Calcio

CANTU’ – Niente da fare per gli Allievi U17 del Fbc Saronno: perdendo stasera, 24 maggio, sul campo del San Paolo Cantù nella sfida di ritorno dei playout, lasciando la Fascia A regionale e retrocedono in Fascia B.

La cronaca – Al 9’ rigore per il Cantù per un atterramento in area saronnese: Clemente segna, con il portiere del Fbc Guzzetti che si tuffa dalla parte giusta ma non riesce a prenderla. Al 19’ saronnesi vicini al pari dopo un batti e ribatti in area, prima c’è un tiro da fuori di Proserpio e poi il pallonetto di Gismundo troppo alto: i biancocelesti non passano. Mentre sull’altro fronte è Guzzetti che salva in tuffo sulla conclusione di un attaccante avversario.

Nella ripresa al 9’ Guzzetti si supera evitando il raddoppio del San Paolo su un tiro ravvicinato, e poi sugli sviluppi di un corner Visaggio, al 10’, segna il 2-0, portando in parità il conto totale della doppia sfida (5-3 all’andata per Fbc Saronno) ma con i comaschi avvantaggiati per il conto delle reti in trasferta.

Nel finale il forcing del Fbc Saronno. Emozione al 42’ quando Gandola con un tiro dalla sinistra per poco sorprende il portiere di casa, costretto ad un colpo di reni.

Il tutto nella singolare cornice dello stadio di via Giovanni XXIII di Cantù completamente vuoto: si è infatti giocato a porte chiuse per la “squalifica” incassata dal San Paolo per una precedente gara.

