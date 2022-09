x x

CISLAGO – Si è confermata campionessa, grazie ad un’audacissimo azzardo per il quale ha ricevuto i complimenti del conduttore, ma oggi non è riuscita, nemmeno con l’aiuto delle compagne d’avventura, ad indovinare la parola finale “schiacciata”.

Tornerà domani sera a giocare con le parole e dimostrare la sua bravuta Elisa Ferrazzano la cislaghese che con le compagne di liceo Letizia Bianchini di Venegono Inferiore e Carolina Iadanza di Lonate Ceppino da martedì è protagonista del quiz Reazione a catena il programma di Marco Liorni in onda in orario preserale su Raiuno.

Oggi le tre ragazze hanno sbaragliato la squadra “Salsa e Merende” proprio grazie ad Elisa che ha indovinato la parola “Colomba” scongiurando lo spareggio. Al gioco finale però con gli indizi “colpo” e “all’olio” le ragazze hanno detto scintilla invece di schiacchiata e così non hanno vinto i 2.340 euro di montepremi in palio.

Con team “Tre e un quarto” omaggio all’amica Giulia rimasta a casa Elisa hanno raccimolato un montepremi di gettori d’oro che supera gli 80 mila euro in gettori d’oro. Se giovedì 15 settembre non hanno indovinato la parola e quindi sono rimaste a bocca asciutta il giorno prima erano arrivate a 60 mila euro.

