SARONNO – La prima edizione dello sbaracco organizzato dal Distretto Urbano del Commercio di Saronno, dal Comune e Confcommercio Ascom Saronno ha conquistato la città. L’idea dei commercianti di chiudere la stagione estiva offrendo sconti e promozioni sui prodotti in giacenza, grazie anche all’organizzazione e alla promozione Ascom, ha avuto un ottimo riscontro tanto che è facile immaginare altre edizioni.

Ma cos’è lo sbaracco? E’ proprio la possibilità di offrire in giornate concordate, per Saronno venerdì 16 e sabato 17 settembre, promozioni e sconti, sui prodotti della passata stagione che sono rimasti in magazzino. Un’occasione per i clienti di fare dei buoni affare contando sulla qualità della proposta delle attività commerciali saronnesi. Ad aderire sono stati soprattutto negozi di abbigliamento, calzature ed oggettistica ma l’iniziativa non ha limiti mercelogici ci sono ad esempio anche dolci e proposte per gli amici a quattro zampe.

“Questa sera ho avuto modo di fare il punto della situazione con alcuni commercianti che hanno aderito all’iniziativa – spiega Luca Galanti delegato Duc e titolare di una nota gioielleria in centro – il bilancio è sicuramente positivo e c’è grande soddisfazione”.

Per la foto si ringrazia Armando Iannone

