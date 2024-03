Cronaca

UBOLDO – Sanzioni per mille euro con l’aggiunta della revoca della patente e di una denuncia a piede libero: è andata male ad un 45enne di Uboldo dopo che stato fermato per controlli in via per Origgio da una pattuglia della polizia locale. Il prologo era però avvenuto a Milano: vedendo filmati della videosorveglianza, gli agenti della vigilanza urbana milanese avevano avuto il sospetto che la targa di quel veicolo fosse stata lieveente modificata, ma erano comunque riusciti a risalire all’intestario del mezzo, residente appunto ad Uboldo. C’era stata quindi la segnalazione ai colleghi che operano sul territorio i quali hanno presto individuato il veicolo sospetto, e l’hanno poi fermato per gli accertamenti del caso.

Effettivamente, hanno riscontrato che la targa era stata lievemente “alterata”, evidentemente per fare in modo di evitare multe. E invece l’automobilista ha ottenuto proprio il risultato opposto.

(foto: una pattuglia della polizia locale di Uboldo in servizio sul territorio)

15032024