Cronaca

UBOLDO – Brutta avventura per una ragazza di 31 anni, oggi ad Uboldo: camminava in periferia, in via Turati, quando è stata aggredita da un cane, un amstaff. E’ stata morsa ad un avambraccio, subito dopo l’arrivo del proprietario dell’animale, al quale era appena sfuggito, che ha ripreso il controllo del cane. Il fatto è accaduto alle 12.50.

Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia locale e l’ambulanza del Sos: la trentunenne, comprensiiblmente spaventata e ferita, è stata trasportata con l’autolettiga all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicata e per gli accertamenti del caso; le sue condizioni per fortuna non sono apparse preoccupanti. Gli agenti della vigilanza urbana del comando di Uboldo hanno avviato accertamenti sull’accaduto.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio)

25032024