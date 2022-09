Basket C Gold, buona la prima per l’Az Robur Saronno

SARONNO – Iniziano forte i ragazzi dell’Az Robur Saronno nella prima giornata del campionato di C Gold: con un secondo tempo devastante regolano Gazzada nel derby varesino al Palaronchi di via Colombo.

La cronaca del match di sabato sera

Una Az Robur Saronno che paga l’impatto di essere una squadra giovane e nuova in avvio, ma inizia la seconda parte del match con una convinzione diversa e la differenza la notano soprattutto gli avversari che subiscono un parziale di 27-12 nel terzo quarto e non riescono a rientrare. Bravi tutti ma ricordiamo: i 20 di Davide Tresso, i 19 con tripla da venti metri di Matteo Beretta e gli assist senza guardare di Luca Bellotti! Punteggio finale 81-68. “La prima è nostra, il campionato prosegue ora domenica a Nerviano” rimarcano i dirigenti roburini.

