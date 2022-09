Calcio 1’cat.B, vittoria con brivido del Ceriano Laghetto

x x

CERIANO LAGHETTO- Nella 4′ giornata del campionato di Prima Categoria, nel Girone B, il Ceriano Laghetto ospita in casa il DB Calcio Cesano Maderno. Si gioca una partita complicata con la squadra di casa che dopo essere andata avanti di 3 reti, rischia di complicarsi la giornata subendo due reti ed essendo anche sin inferiorità numerica, ma rimedia vincendo per 4-2, svolgendo una grande prova di forza.



Nel primo tempo i ritmi del match sono bassi, con le due squadre intente a studiarsi e con fatica da ambo le parti a creare azioni pericolose, ma il Ceriano Laghetto sul finire dei 45′ iniziali riesce a trovare il vantaggio con una grande triangolazione tra Campo e Degiorgi e con quest’ultimo che mette la palla dietro per Marone che non lascia scampo a Cavallaretto. Primo tempo che, quindi, si chiude sull’1-0 in favore della squadra di casa.



Nella seconda fase di gioco il Ceriano parte alla grande e, infatti, trova subito la rete del raddoppio con il tap-in vincente di Campo. Arriva, in seguito, anche la rete del 3-0 con un’azione che parte dall’esterno da Degiorgi che trova Marone, il quale serve Troiano che non sbaglia e imbuca il portiere avversario. Qui, però, la squadra di Mister Motta si complica la vita, perchè viene espulso D’Errico per doppia ammonizione e su punizione Hoxha trova il 3-1. Allora il Cesano Maderno, con il morale alle stelle, spinge e trova a 10′ dal termine, sempre con Hoxha, la rete del 3-2. Squadra ospite che si getta in avanti alla ricerca del pari, ma su contropiede Troiano dopo un coast to coast perfetto serve Marone che deve solo appoggiare in rete e chiude il match sul risultato di 4-2.



Con questa vittoria il Ceriano Laghetto sale al 4′ posto a 8 punti, mentre il Cesano Maderno rimane fermo a 3 punti al 15′ posto in classifica.



Ceriano Laghetto-DB Calcio Cesano Maderno 4-2

CERIANO LAGHETTO: Arrivabeni, D’Errico, Degiorgi, Di Mauro, Menegon, De Boni, Vismara, Maringoni, Marone, Cossa, Campo. A disp: Malventi, Galliani, Giacumbo, Gobbo, Pascale, Pepe, Corti, Troiano, Ippolito.

ALL. Motta.

DB CALCIO CESANO MADERNO: Cavallaretto, Longoni, Ballabio, Marelli, Soria, Agostoni, Villa, Co, Nencioni, Desogus, Mornata. A disp: Mariani, Gagliardi, Frusca, Ravagnani, Casati, Hoxha, Cuzzolin, Busnelli, Galbiati.

ALL. Savi.