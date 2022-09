x x

MORAZZONE – Goleada del Fbc Saronno nel pomeriggio domenicale, 4′ turno di Promozione, in trasferta a Morazzone. Incontro a senso unico, quasi subito sbloccato dai biancocelesti.

La cronaca – Segna infatti al 7′ Marzeglia che approfitta di una tentennante uscita del portiere di casa. Al 12′ lo stesso Marzeglia si fa trovare all’appuntamento in area sull’assist di Di Noto. Fra i due gol, il palo colpito da Italiano del Morazzone con un gran tiro dalla distanza. Ma è comunque un monologo del Saronno: al 26′ Iaconis fa ammattire i difensori locali, entra in area e sigla la terza rete saronnese e lo stesso Iaconis insacca sulla respinta corta del portiere al 31′, dopo un’azione di Brighenti. Nella ripresa i locali reclamano un rigore per un atterramento in area di Gerevini al 14′ mentre al 37′ su servizio di Maugeri dalla destra, segna anche Gioia del Saronno su una palla non trattenuta da Travaini.

Il tabellino

Morazzone-Fbc Saronno 0-5

MORAZZONE: Travaini, Mastorgio (1’ st Gerevini), Toffoli (39’ st Macchi), Giani, Carcano, Marchiella, Libralon, Italiano (39’ st Marchetta), Sosto (1’ st Crivelli), Barbera (39’ st Giordano), Ghizzi. A disposizione Milani, Vedovato, Vuolo, Tavelli. All. Epifani.

FBC SARONNO: Buono, Zanotti, Bello, Torriani (30’ st Vanzulli), Rudi, Di Noto (1’ st Gioia), Scampini, Gheller (22’ st Bredice), Brighenti, Marzeglia (20’ st Maugeri), Iaconis (12’ st Malaspina). A disposizione Rivaldo, Pelucchi, De Marco, Romeo. All. Tricarico.

Arbitro: Semeraro di Monza (Galli di Lecco e Pedrinazzi di Legnano).

Marcatori: 7’ pt e 12’ pt Marzeglia (S), 26’ pt e 31’ pt Iaconis (S), 37’ st Gioia (S).

Promozione, 4′ giornata: Accademia Inveruno-Meda 0-1, Aurora Cmc Uboldese-Lentatese 0-1, Baranzatese-Ispra 1-0, Base 96 Seveso-Mariano 2-0, Besnatese-Amici dello sport 1-0, Esperia Lomazzo-Universal Solaro 1-2, Morazzone-Fbc Saronno 0-5, Valle Olona-Solese 2-0. Classifica: Meda 12 punti, Valle Olona e Universal Solaro 10, Fbc Saronno, Base 96, Baranzatese 9, Besnatese 7, Esperia Lomazzo, Ispra e Lentatese 6, Mariano 4, Solese e Accademia Inveruno 3, Aurora Cmc Uboldese, Amici dello sport e Morazzone 0.

