x x

CARONNO PERTUSELLA – Missione compiuta domenica pomeriggio per la Rheavendors Caronno che battendo in casa le Thunders Castellana, formazione di Castelfranco Veneto, si è qualificata per le final four di Coppa Italia, che si terranno il mese prossimo. Le caronnesi hanno vinto gara 1 per 8-5 mentre ancora più netto è stato l’esito di gara 2, è finita 10-2. Per la Rhea dunque la stagione si allunga, con l’ulteriore appuntamento per le finali di Coppa Italia, che si terranno sabato 8 ottobre, in una località che sarà definita tramite estrazione, fra le quattro finaliste: Inox Team Saronno, Mkf Bollate, Rheavendors Caronno e Pianoro, che nell’altra semifinale sempre oggi ha battuto Forlì, 7-3 e 10-3.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto di gruppo per le giocatrici e lo staff della Rheavendors Caronno dopo la vittoria sulle Thunders Castellana)

25092022