CISLAGO – Serata complessa per la cislaghese Elisa e la squadra delle Tre e un quarto: dopo l’ingente somma portata a casa ieri, oggi si sono guadagnate un modesto bottino di 2.313 euro. Le tre amiche sono campionesse al quiz televisivo “Reazione a catena” da oltre una settimana.

Dopo aver sconfitto la squadra avversaria con 10 parole contro 8, si sono confermate ancora una volta campionesse al quiz televisivo con un montepremi di oltre 148.000 euro. Tuttavia, ben presto, il montepremi è sfumato a causa di alcuni tentativi errati nella catena finale. Dopo aver comprato l’indizio per la parola finale, le tre campionesse hanno ridotto il proprio montepremi a 2.313 euro che, però, hanno conquistato con facilità indovinando la parola “confine”.

In meno di una settimana hanno raccimolato un montepremi di gettoni d’oro che supera gli 80 mila euro in gettoni d’oro. Se giovedì 15 settembre non hanno indovinato la parola e quindi sono rimaste a bocca asciutta il giorno prima erano arrivate a 60 mila euro.

