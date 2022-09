x x

SARONNO – Un testa a testa durato tutta la notte ha tenuto con il fiato sospeso Saronno e Milano ma alla fine, per 1.500, Gianfranco Librandi candidato con +Europa a Milano Bande Nere non conquista un posto di Parlamento dove era stata deputato nelle ultime due legislature.

La coordinatrice provinciale di Forza Italia Cristina Rossello con 71.218 voti pari al 37% delle preferenze, ha superato Gianfranco Librandi fermo al 36,22 con 69.762. Uno scarto di 1.456 voti. L’imprenditore saronnese era inserito anche nel collegio plurinominale ma il partito di Emma Bonino non ha supertato la soglia di sbarramento del 3%, fermandosi al 2,83%.

Potrebbe però esserci una flebilissima speranza. Benedetto Della Vedova, segretario di +Europa, in conferenza stampa ha annuncio la richiesta di un riconteggio in merito al raggiungimento della soglia di sbarramento: “Il nostro risultato da un punto di vista politico ha dello straordinario. Il problema è che ci siamo fermati, al Senato, a un 2.95% per questo chiederemo un riconteggio dei voti. Si tratta di diecimila voti e per questo verrà richiesta “una verifica del risultato”. Alla Camera, invece, la percentuale è leggermente più bassa: 2,83%”.

