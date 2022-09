x x

SARONNO – La consegna del nuovo mezzo totalmente elettrico in dotazione alla polizia locale nell’ambito di un bando regionale (che ha permesso di usufruire di un contributo di 20.000 euro) ha consentito la programmazione dell’avvio del servizio denominato “polizia locale di prossimità”. Da lunedì 3 ottobre, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, il nuovo mezzo e gli agenti dedicati all’attività sperimentale saranno in postazioni fisse (la mattina o il pomeriggio, in settimane alternate) nei quartieri. L’obiettivo, spiegano dal Comune, “è quello di introdurre punti di riferimento per i cittadini, ovvero agenti che possano raccogliere sia le istanze relative alle questioni attinenti la sicurezza, la viabilità, l’ordine pubblico, in modo da intervenire direttamente, sia le segnalazioni inerenti altri settori o servizi per le quali verranno avviate comunicazioni a chi è di competenza”.

La sperimentazione durerà sei mesi: dopo questo periodo verranno valutati potenziamenti o aggiustamenti del progetto per meglio adeguarlo alle reali esigenze e necessità della cittadinanza. Il mezzo attrezzato, presentato oggi pomeriggio al parcheggio situato sul tetto del Palazzo municipale di piazza Repiubblica, con gli agenti sarà presente nei quartieri dalle 11 alle 12 nel turno della mattina, dalle 17 alle 18 nel turno pomeridiano.

Questo il programma

Lunedì: Matteotti – via Amendola/via Don Minzoni.

Martedì: Regina Pacis – via Piave.

Mercoledì: Santuario – piazza Santuario.

Giovedì: Prealpi – piazza Prealpi.

Venerdì: Cassina Ferrara – via Larga/via Prampolini.

Durante l’orario di servizio, saranno sviluppati controlli nei pressi di diversi edifici scolastici: San Giovanni Bosco, Pizzigoni, Aldo Moro, via Toti, Damiano Chiesa.

(foto: la presentazione del nuovo mezzo sul tetto del Municipio, questo pomeriggio)

27092022