Calcio, Coppa Lombardia: Rovellasca vincente, supera il turno

ROVELLASCA – Dopo una partenza un po’ sofferta in campionato, il Rovellasca 1910 di mister Gionata Brittanni si rifà in Coppa Lombardia di Prima categoria: questa sera in casa ha battuto 3-2 la compagine comasca del Portichetto Luisago, a segno Colombo, D’Agostino e Cittera, ed ora vola ai sedicesimo di finale di questa manifestazione.

Oggi hanno anche giocato, per il campionato di serie D, la Caronnese battuta a Milano dall’Alcione 4-0; in campo tra gli altri anche l’Aurora Cmc Uboldese che battendo in casa 4-2 la Lentatese è andata ai sedicesimi di finale della Coppa Italia di Promozione.

(foto: il giocatore Davide Cittera del Rovellasca 1910)

29092022