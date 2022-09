x x

MILANO – Pesante passivo nella quarta giornata di campionato, con la Caronnese che subisce un poker sul campo dell’Alcione. Sconfitta giusta, ma probabilmente troppo severa per i ragazzi di Simone Moretti.

La cronaca – Caronnese coi cerotti, viste le assenze di Paloschi e Cosentino (oltre ai lungodegenti), così è l’Alcione che prova a fare la partita nei primi minuti, anche se la Caronnese si vede con un tiro di Austoni, centrale e con una conclusione di Duguet, murata. Più pericoloso però l’Alcione. Prima Bagatti manda a lato di un nulla un colpo di testa dal cuore dell’area di rigore, poi Manuzzi lascia lì due nitide occasioni sempre da buona posizione. Alla lunga, però, gli Orange passano con un colpo di testa vincente di Bangal, perso sul primo palo su corner battuto dalla destra. Prova a reagire la Caronnese, ma Tunesi non trova la porta.

Ripresa con una Caronnese più convinta. Prima il tiro di Gaeta, poi la conclusione di Duguet, ma di fatto Bacchin è inoperoso. Anche sul colpo di testa di Gini, che manda a lato di un nulla, così come sul destro di Austoni. Triplo cambio di Moretti per provare a dare una svolta, ma l’Alcione è pericoloso in contropiede, anche se Manuzzi grazia ancora una volta. Ma l’Alcione chiude la partita al 33’ con un destro secco da fuori di Bagatti che sigilla la partita. E un passivo finale che diventa ampio con l’autogol di Alushaj (sfortunato col pallone che colpisce la schiena su punizione dalla destra), mentre Manuzzi riesce a trovare la gioia personale. Ora importante resettare, domenica a Caronno Pertusella arriva la Varesina.

Alcione-Caronnese 4-0

ALCIONE (4-3-1-2): Bacchin; Chierichetti, Venturini, Ortolani, Montesano (37’ st Tucci); Bagatti, Piccinocchi (37’ st Pio Loco Boscariol), Palma (26’ st Bonaiti); Zito (37’ st Soldi); Bangal, Manuzzi. A disp.: Spada, Ciappellano, Petito, Peruchetti, Morselli. All.: Cusatis.

CARONNESE: Angelina; Pandini, Galletti, Alushaj, Sardo (18’ st Giardino); Gini, Vingiano, Tunesi (18’ st Curci); Duguet, Gaeta (18’ st Vai), Austoni (35’ st Motta). A disp.: De Luca, Dipalma, Cattaneo, Cretti, Achenza. All.: Moretti.

ARBITRO: Papi di Prato.

MARCATORI: 35’ Bangal; 33’ st Bagatti, 36’ st aut. Alushaj, 40’ st Manuzzi.

NOTE: giornata coperta, terreno in erba sintetica. Spettatori 100 circa. Ammoniti: Manuzzi, Gini, Piccinocchi. Angoli 6-5. Recupero 2’, 3’.

