SARONNO – Dietro molte acconciature delle modelle che in questi giorni hanno sfilato sulle passerelle della Milano Fashion Week c’è un volto saronnese: si tratta di Marcella Giuliani, parrucchiera di Equipe Giuliani in via Filippo Reina 9. Da tanti anni Marcella Giuliani e la sua equipe raggiungono il dietro le quinte di passerelle e sfilate, intrecciando i capelli delle modelle in elaborate acconciature.

“Probabilmente chi guarda le sfilate pensa che il nostro lavoro sia ripetitivo, senza innovazioni. Non è così: c’è sempre qualcosa da portare a casa. In queste ultime sfilate, a differenza di appena qualche giorno fa dove i volumi trionfavano, c’è stata una forte richiesta di acconciature “piatte” e pulitissime, realizzate con cere e gel, dove al massimo un paio di forcine coronano il tutto; alcune sono vere e proprie opere d’arte con ore di lavorazione”.

Nei giorni scorsi la professionista e la sua equipe hanno lavorato instancabilmente dalle 5 del mattino sulle pettinature delle modelle che alle 10 sarebbero scese in passerella: “Lavoriamo sempre in gruppo e si trova sempre qualcosa di nuovo da portare a casa, soprattutto circa le mode delle nuove collezioni. L’altro giorno, lavorando per 100 modelle, eravamo 20 parrucchieri; per me è sempre come se fosse la prima volta: è emozionante riconfermare sempre la nostra partecipazione”.

Una partecipazione che sarà il figlio di Marcella Giuliani a portare avanti: Niccolò Bellini, 25 anni, già da quattro anni accompagna la madre nei retroscena delle passerelle, condividendo la stessa passione, che, in realtà, appartiene alla famiglia da generazioni.

“E’ una tradizione che è tramandata da generazioni: mio papà pettinava in passerella. Io, mio fratello e i miei cugini da parte di entrambe le famiglie siamo stati travolti da questa medesima passione. Ora anche mio figlio, Niccolò, è addetto alle sfilate”.

Questa passione non distoglie, però, lo staff di Equipe Giuliani dall’attività del negozio: “A rotazione partecipiamo alle sfilate, o ci occupiamo dei clienti in negozio: l’intento è quello di non lasciare nessun cliente insoddisfatto nonostante la nostra costante partecipazione alla settimana della moda, mantenendo sempre attiva l’attività a Saronno”.

