Arrivata la Madonna di Fatima, la calda accoglienza di Saronno (foto di Edio)

SARONNO – E’ arrivata in elicottero ed è stata scortata da un fiume di fedeli in un Santuario gremito malgrado tutti gli accorgimenti della macchina organizzativa della comunità pastorale. Oggi pomeriggio, sabato primo ottobre, è arrivata in elicottero la statua della Madonna di Fatima a Saronno che inizierà un pellegrinaggio nelle diverse parrocchie cittadine con un programma ricco di momenti di preghiera ma anche di stimolo alla riflessione. (QUI LA DIRETTA DEL POMERIGGIO)

Alle 16, come da programma, avanti a decine di cellulari spianati e a saronnesi di tutte le età dai bimbi ai nonni l’elicottero è atterrato nel campo sportivo del collegio Castelli perfetta cornice dell’arrivo della statua accolta dal prevosto e da tutti i religiosi cittadini con una nutrita delegazione di autorità. Presenti, infatti, il sindaco Augusto Airoldi con l’assessore Ilaria Pagani e Laura Succi e il vice presidente del consiglio comunale Francesco Licata coi consiglieri Mattia Cattaneo e Cristiana Dho. La processione, accompagnata dalla banda, ha scortato la statua al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli riempito in pochi minuti da centinaia di fedeli. Pieno anche lo spazio esterno allestito nel chiostro. Piena di suggestioni, con un accento sull’impegno per la pace e l’importanza della gratuità nel sostegno alla comunità e agli altri la messa celebrata dal prevosto monsignor Claudio Galimberti.



Prossimo evento in programma la messa domani 2 ottobre alle 10 sempre in Santuario presieduta dall’arcivescovo Antonio Guido Filipazzi, nunzio apostolico della Santa Sede. La giornata di preghiera si concluderà alle 21 con il santo rosario meditato, presieduto da Vittorio de Paoli, assistente spirituale nazionale dell’apostolato Mondiale di Fatima.

