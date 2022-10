Caronno Pertusella, stessa via e stesso posto: due incidenti stradali in un’ora

CARONNO PERTUSELLA – Due incidenti stradali nella stessa via, nel giro di un’ora: se non è un record poco ci manca, ma è quanto successo ieri a Caronno Pertusella. Tutto in via 25 aprile, zona residenziale, nell’arco di poche decine di metri. Primo episodio l’incidente stradale avvenuto alle 13.31 quando è scattato l’allarme che ha fatto accorrere sul posto carabinieri, polizia locale e Croce rossa saronnese per un tamponamento fra due automobile, con una donna rimasta lievemente contusa.

Giusto un’ora dopo sempre nei pressi nuovo tamponamento fra due auto, anche in questo caso una donna è rimasta lievemente contusa ed è stata trasportata all’ospedale di Saronno da una ambulanza della Croce azzurra caronnese.

