CESATE- Nella 5′ giornata del campionato di Prima Categoria, nel Girone B, il Ceriano Laghetto affronta fuori casa l’S.C.United in una partita complicata finita 2-1 per i padroni di casa.

Nel primo tempo il Ceriano inizia sottotono e l’S.C. United ne approfitta e su ripartenza l’esterno Livelli si trova a tu per tu con Arrivabene e non sbaglia, portando la sua squadra sull’1-0. Sul finire del primo tempo arriva anche il raddoppio su calcio di rigore, contestato dalla squadra di Mister Motta, segnato da Iacovelli.

Nella seconda frazione di gioco il Ceriano entra in campo con un atteggiamento totalmente diverso e, infatti, trova immediatamente il goal del 2-1 realizzato da Cossa su assist perfetto di Campo. La squadra ospite, alla ricerca del pari, si spinge in avanti, ma non riesce a trovare il goal e il match termina sul risultato di 2-1 per l’S.C.United.

S.C.United-Ceriano Laghetto 2-1

S.C.UNITED: Malatesta, Saldarini, Muciaccia, Chimenti, Bernello, Leoncini, Livelli, Beretta, Iacovelli, Ballabio, Marangoni. A disp: D’Amadio, Bernareggi, De Angelis, Giannuzzi, Borsetti, Prota, Galli, Gallan, Ferioli.

CERIANO LAGHETTO: Arrivabene, Buraschi, De Giorgi, Corti, Benegon, De Boni, Vismara, Maringoni, Cossa, Ippolito, Campo. A disp: Malventi, D’Ambra, Galliani, Pascali, Di Mauro, Giacumbo, Gobbo, Pepe.